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БАТЭ дважды уступил одному сопернику впервые за 7 лет. Если брать в расчет чемпионаты с 16 командами – впервые за 16 лет

04.07.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ в текущем чемпионате дважды уступил «Энергетику-БГУ» (1:3, 0:1). Такого с борисовской командой давно не случалось.

В последний раз дважды БАТЭ удавалось обыгрывать «Неману» в 2013 году (2:1, 1:0). Однако в тот год чемпионат проводился в два этапа и команды провели между собой четыре матча. Если брать в расчет классические чемпионаты с 16 командами, то в последний раз дважды в одном сезоне БАТЭ обыгрывал «Шахтер» в 2004 году (5:1, 1:0).

БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате с 30 очками. За ним расположился «Энергетик-БГУ» с 29 очками.

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