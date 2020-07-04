БАТЭ дважды уступил одному сопернику впервые за 7 лет. Если брать в расчет чемпионаты с 16 командами – впервые за 16 лет

Источник материала: Tribuna.com

в текущем чемпионате дважды уступил «Энергетику-БГУ» (1:3, 0:1). Такого с борисовской командой давно не случалось.

В последний раз дважды БАТЭ удавалось обыгрывать в 2013 году (2:1, 1:0). Однако в тот год чемпионат проводился в два этапа и команды провели между собой четыре матча. Если брать в расчет классические чемпионаты с 16 командами, то в последний раз дважды в одном сезоне БАТЭ обыгрывал в 2004 году (5:1, 1:0).

БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате с 30 очками. За ним расположился с 29 очками.