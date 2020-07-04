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БАТЭ дважды уступил одному сопернику впервые за 7 лет. Если брать в расчет чемпионаты с 16 командами – впервые за 16 лет
04.07.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В последний раз дважды БАТЭ удавалось обыгрывать
БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате с 30 очками. За ним расположился
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БАТЭ дважды уступил одному сопернику впервые за 7 лет. Если брать в расчет чемпионаты с 16 командами – впервые за 16 лет
БАТЭ в текущем чемпионате дважды уступил «Энергетику-БГУ» (1:3, 0:1).
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