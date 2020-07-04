|
Владимир Белявский: «В БАТЭ хорошие футболисты все. Но кто-то их тормозит. Отпустите ребят этих. Они сами придумают, что надо сделать»
04.07.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ»
– Конечно выиграли, выстрадали игру. Больше на жилах такая игра была, но мне не понравилось немножко то, что тренеры может напугали. Такие футболисты классные, смотрю на «батэвцев» – это же футболисты действительно, но закрепостили их или напугали сегодня. Я не понимаю.
- Двойная замена, особенно Умарова, в связи с чем?
– Ну не хватает парня, вы поймите. Молодой парень, не хватает его. Подустал. Если бы еще засосало второй голик со штрафного, то 2:0 и, по-моему, можно было бы вообще отдыхать. Устают ребята молодые, поймите. Не готовы выполнять все это, поэтому меняем вот так вот. Тем более посмотрите, два футболиста, которые под карточками там.
- Когда Тве получил желтую карточку, то выбежали на поле даже. Почему так эмоционально?
– Боялся, чтобы Тве не показали еще одну красную. Одной нам мало, давайте еще одну и будем еще на одного меньше играть. Я этого боялся, поэтому и поменяли Тве. Черт его знает, откуда прилетит. А так БАТЭ, хорошие футболисты все, я получаю от них удовольствие. Но кто-то их тормозит. Отпустите ребят этих, «батэвцев»: Стасика,
Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Белявский: «В БАТЭ хорошие футболисты все. Но кто-то их тормозит. Отпустите ребят этих. Они сами придумают, что надо сделать»
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча против БАТЭ (1:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)