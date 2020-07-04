Владимир Белявский: «В БАТЭ хорошие футболисты все. Но кто-то их тормозит. Отпустите ребят этих. Они сами придумают, что надо сделать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» подвел итог матча против (1:0).

– Конечно выиграли, выстрадали игру. Больше на жилах такая игра была, но мне не понравилось немножко то, что тренеры может напугали. Такие футболисты классные, смотрю на «батэвцев» – это же футболисты действительно, но закрепостили их или напугали сегодня. Я не понимаю.

- Двойная замена, особенно Умарова, в связи с чем?

– Ну не хватает парня, вы поймите. Молодой парень, не хватает его. Подустал. Если бы еще засосало второй голик со штрафного, то 2:0 и, по-моему, можно было бы вообще отдыхать. Устают ребята молодые, поймите. Не готовы выполнять все это, поэтому меняем вот так вот. Тем более посмотрите, два футболиста, которые под карточками там.

- Когда Тве получил желтую карточку, то выбежали на поле даже. Почему так эмоционально?

– Боялся, чтобы Тве не показали еще одну красную. Одной нам мало, давайте еще одну и будем еще на одного меньше играть. Я этого боялся, поэтому и поменяли Тве. Черт его знает, откуда прилетит. А так БАТЭ, хорошие футболисты все, я получаю от них удовольствие. Но кто-то их тормозит. Отпустите ребят этих, «батэвцев»: Стасика, Стасевича , Филипенко, они сами придумают, что надо сделать в нашем чемпионате. Не надо их трогать, – сказал Белявский.

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