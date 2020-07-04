|
Буффон установил рекорд по матчам в Серии А, обойдя Мальдини
04.07.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
42-летний итальянец проводит 648-й матч в чемпионате Италии. Он побил рекорд экс-защитника «Милана»
В Италии голкипер выступал за «Ювентус» и «Парму».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на игру 30-го тура Серии А против «Торино».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)