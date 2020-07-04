Буффон установил рекорд по матчам в Серии А, обойдя Мальдини

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на игру 30-го тура Серии А против «Торино».

42-летний итальянец проводит 648-й матч в чемпионате Италии. Он побил рекорд экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по этому показателю.

В Италии голкипер выступал за «Ювентус» и «Парму».

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