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Белорусский борец Колиев дисквалифицирован на 4 года за допинг. Он является чемпионом Европы 2016 года
04.07.2020 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский борец вольного стиля Георгий Колиев дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.
В пробе 25-летнего спортсмена обнаружили дегидрохлорметилтестостерон метаболит. С 13 января 2020 года все результаты Колиева аннулированы. Срок дисквалификации закончится 16 февраля 2024 года.
Отметим, что Колиев является чемпионом Европы-2016.
В 2019 были
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Белорусский борец Колиев дисквалифицирован на 4 года за допинг. Он является чемпионом Европы 2016 года
Белорусский борец вольного стиля Георгий Колиев дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.
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