ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский борец Колиев дисквалифицирован на 4 года за допинг. Он является чемпионом Европы 2016 года

04.07.2020 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский борец вольного стиля Георгий Колиев дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.

В пробе 25-летнего спортсмена обнаружили дегидрохлорметилтестостерон метаболит. С 13 января 2020 года все результаты Колиева аннулированы. Срок дисквалификации закончится 16 февраля 2024 года.

Отметим, что Колиев является чемпионом Европы-2016. 

В 2019 были внесены изменения в Уголовного кодекс Беларуси, предусматривающие уголовную ответственность за допинг.

«Энергетик-БГУ» не проиграет БАТЭ – кэф почти 3! Если что, здесь первая бесплатная ставка⚽

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский борец вольного стиля Георгий Колиев дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Буффон установил рекорд по матчам в Серии А, обойдя Мальдини
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика