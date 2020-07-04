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Кирилл Альшевский: «Мы нанесли около 20 ударов по воротам за два тайма. Пробей на два метра ниже и мимо вратаря, может быть и забили бы»

04.07.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал свои кадровые решения по ходу матча с «Энергетиком-БГУ» (0:1)

- Провели поздние замены. Не считали, что раньше можно было ввести свежую кровь?

– Ну, нет. По большому счету стоило перестроиться. Мы это и сделали, когда посчитали нужным. Поймите правильно. Понятно, что мы проиграли, первый тайм выглядели ужасно, но во втором тайме постоянно находились в тех зонах, на том участке поля, которые позволили бы нам реализовать моменты и бить по воротам. Мы нанесли около 20 ударов по воротам за два тайма и 18 из них во втором тайме. Пробей на два метра ниже и мимо вратаря, может быть и забили бы. Тогда вопросов таких бы не было. Если бы мы не создавали моменты, тогда может быть и было бы правильно. Если бы у наших ворот были моменты во втором тайме, тогда тоже согласился бы. С учетом того, что просто не забили – это оказалось самым сложным – то в принципе, конечно еще проанализируем, но думаю сделали все своевременно. 

- Дубайич и Виллумсон не попали в заявку. Почему?

– Вилли накануне, на предыгровой тренировке, получил небольшое повреждение. Дубайич просто не попал в заявку. Заявка 18 футболистов, мы предпочли других.

- Что за повреждение у Бессмертного и какие сроки восстановления?

– После прошлой игры, когда получил сотрясение мозга и его, к сожалению, не вовремя увели с поля, за что еще и желтую карточку получил. Больше недели, неделя-две. Одну тренировку уже провел, но куча ограничений. Будем смотреть, наблюдать как его организм будет реагировать и тогда уже будем его использовать или нет, – сказал Альешвский.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал свои кадровые решения по ходу матча с «Энергетиком-БГУ» (0:1) - Провели поздние замены.
 
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