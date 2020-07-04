ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Егор Филипенко: «Казалось, должны рвать и метать. Мы же, наоборот, действовали бездарно»

04.07.2020 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (0:1).

– Нельзя выходить на поле так, как мы сегодня в первом тайме. Как-то все бесхарактерно, вяло. Футбол за подобное наказывает. Честно, не знаю, с чем это связано. Понятно, что жарко, но для соперников условия были такими же. Вдобавок мы уступили «Энергетику» в марте, неделю назад – минскому «Динамо». Казалось, должны рвать и метать. Мы же, наоборот, действовали бездарно.

Во втором тайме уже куда чаще добирались до чужой штрафной, однако угрозы в основном организовывали благодаря «стандартам», забросам. Считаю, кучи моментов мы не организовали. Да, тяжело взламывать столь эшелонированную оборону, тем не менее после перерыва мы обязаны были возвращаться на поле и забивать, переворачивать развитие событий. А если на протяжении 70 минут на «Борисов-Арене» имели на человека больше и в итоге не сумели отличиться, на что-то пенять абсолютно неправильно. Сами виноваты.

В трех домашних матчах подряд не побеждаем – конечно, ситуация непозволительная. Из которой нужно максимально быстро выбираться! – сказал Филипенко.

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский борец Колиев дисквалифицирован на 4 года за допинг. Он является чемпионом Европы 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика