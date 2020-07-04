Егор Филипенко: «Казалось, должны рвать и метать. Мы же, наоборот, действовали бездарно»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча с « Энергетиком-БГУ » (0:1).

– Нельзя выходить на поле так, как мы сегодня в первом тайме. Как-то все бесхарактерно, вяло. Футбол за подобное наказывает. Честно, не знаю, с чем это связано. Понятно, что жарко, но для соперников условия были такими же. Вдобавок мы уступили «Энергетику» в марте, неделю назад – минскому . Казалось, должны рвать и метать. Мы же, наоборот, действовали бездарно.

Во втором тайме уже куда чаще добирались до чужой штрафной, однако угрозы в основном организовывали благодаря «стандартам», забросам. Считаю, кучи моментов мы не организовали. Да, тяжело взламывать столь эшелонированную оборону, тем не менее после перерыва мы обязаны были возвращаться на поле и забивать, переворачивать развитие событий. А если на протяжении 70 минут на «Борисов-Арене» имели на человека больше и в итоге не сумели отличиться, на что-то пенять абсолютно неправильно. Сами виноваты.

В трех домашних матчах подряд не побеждаем – конечно, ситуация непозволительная. Из которой нужно максимально быстро выбираться! – сказал Филипенко.

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