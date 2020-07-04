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Валерий Исаев: «В каждой игре «Энергетик-БГУ» утирает нос умникам из АБФФ. Делом займитесь, а не интригами»

04.07.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о матче БАТЭ – «Энергетик-БГУ» (0:1).

«Пять человек в составе по возрасту подходят под лимит Вергейчика. Полтора тайма в меньшинстве обыгрывают лидера чемпионата и лучшую команду страны. Делом займитесь, а не интригами.

P.S. Есть ли еще в мировом футболе такие примеры: в течении одного круга команда, играя в меньшинстве, трижды выигрывает матч. И в каждой игре утирает нос умникам из АБФФ», – написал Исаев в своем Facebook.

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Вместо прощения получил еще один матч бана. История тренера БАТЭ, который виновен в том, что вышел перед матчем на поле

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о матче БАТЭ – «Энергетик-БГУ» (0:1).
 
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