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Валерий Исаев: «В каждой игре «Энергетик-БГУ» утирает нос умникам из АБФФ. Делом займитесь, а не интригами»
04.07.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Пять человек в составе по возрасту подходят под лимит Вергейчика. Полтора тайма в меньшинстве обыгрывают лидера чемпионата и лучшую команду страны. Делом займитесь, а не интригами.
P.S. Есть ли еще в мировом футболе такие примеры: в течении одного круга команда, играя в меньшинстве, трижды выигрывает матч. И в каждой игре утирает нос умникам из
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Валерий Исаев: «В каждой игре «Энергетик-БГУ» утирает нос умникам из АБФФ. Делом займитесь, а не интригами»
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о матче БАТЭ – «Энергетик-БГУ» (0:1).
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