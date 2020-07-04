«Неман» вышел на первое место в чемпионате по потерянным очкам

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Неман» одолел (1:0). После 16-и туров первое место в чемпионате Беларуси принадлежит (30 очков), однако по потерянным очкам команда уже вышла в лидеры. Напомним, гродненский клуб провел на 1 матч меньше, так как гостевая игра 9-го тура с «Минском» была перенесена.

Таким образом, потенциально у 32 балла.

«Неман» выиграл 7 последних матчей. Это новый рекорд гродненского клуба.

Отметим, что в конце мая руководство команды отвело Игорю Ковалевичу два матча на исправление ситуации, после чего «Неман» не терял очков.

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