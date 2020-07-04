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«Неман» вышел на первое место в чемпионате по потерянным очкам
04.07.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня «Неман» одолел
Таким образом, потенциально у
«Неман»
Отметим, что в конце мая руководство команды отвело Игорю Ковалевичу два матча на исправление ситуации, после чего «Неман» не терял очков.
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Сегодня «Неман» одолел «Ислочь» (1:0).
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