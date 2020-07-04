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Мингалеев о «Юности»: «Не каждая российская команда похвастается такими условиями в раздевалке»
05.07.2020 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
– Расскажи о своих первые впечатлениях от команды, бывал ли раньше в Беларуси?
– Честно говоря, даже тяжело вспомнить, наверное был в то время, когда играли по молодежке. Насколько известно, в те времена участвовало сразу две команды из Беларуси: «Юность-Минск» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Тогда чемпионат был очень интересный и насыщенный.
Что касается впечатлений о столице, они прекрасные, город очень красивый! Погуляли с парнями по центру, обратили внимание на чистоту и порядок, да и люди показались очень добродушными, вежливыми и простыми.
Был приятно удивлен условиями в раздевалке, такими далеко не каждая российская команда похвастается. Арена красивая, уютная.
– Начало тренировочного процесса схоже с тем, что ты видел раньше в Екатеринбурге и других городах? Или как-то отличается?
– В принципе, в России сборы начинаются несколько позже и там с самого старта все работают в режиме двухразовых тренировок. Первая неделя втягивающая, а затем уже начиналась изнурительная работа.
– Есть какие-то личные планы на этот сезон?
– Набрать как можно больше очков, приносить пользу команде. Если я помогаю команде, то получаю от этого огромное удовольствие. И очень хотелось бы завоевать главный трофей чемпионата, – сказал Мингалеев.
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Нападающий Денис Мингалеев высказался после перехода в «Юность» из системы «Автомобилиста».
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