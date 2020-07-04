ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мингалеев о «Юности»: «Не каждая российская команда похвастается такими условиями в раздевалке»

05.07.2020 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Денис Мингалеев высказался после перехода в «Юность» из системы «Автомобилиста».

– Расскажи о своих первые впечатлениях от команды, бывал ли раньше в Беларуси?

– Честно говоря, даже тяжело вспомнить, наверное был в то время, когда играли по молодежке. Насколько известно, в те времена участвовало сразу две команды из Беларуси: «Юность-Минск» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Тогда чемпионат был очень интересный и насыщенный.

Что касается впечатлений о столице, они прекрасные, город очень красивый! Погуляли с парнями по центру, обратили внимание на чистоту и порядок, да и люди показались очень добродушными, вежливыми и простыми.

Был приятно удивлен условиями в раздевалке, такими далеко не каждая российская команда похвастается. Арена красивая, уютная.

– Начало тренировочного процесса схоже с тем, что ты видел раньше в Екатеринбурге и других городах? Или как-то отличается?

– В принципе, в России сборы начинаются несколько позже и там с самого старта все работают в режиме двухразовых тренировок. Первая неделя втягивающая, а затем уже начиналась изнурительная работа.

– Есть какие-то личные планы на этот сезон?

– Набрать как можно больше очков, приносить пользу команде. Если я помогаю команде, то получаю от этого огромное удовольствие. И очень хотелось бы завоевать главный трофей чемпионата, – сказал Мингалеев.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Денис Мингалеев высказался после перехода в «Юность» из системы «Автомобилиста».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «В каждой игре «Энергетик-БГУ» утирает нос умникам из АБФФ. Делом займитесь, а не интригами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика