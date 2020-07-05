Владислав Радимов: «Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подсказал «Спартаку», как улучшить результаты.

«Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку – и все у вас наладится», – написал Радимов.

Напомним, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сразу после проигрыша «Зениту» (0:4) в 23-м туре РПЛ покинул Россию и отправился в Беларусь . В матче РПЛ с «Динамо» (0:0) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Овчинников.

После возвращения Гончаренко к руководству командой ЦСКА выиграл обе встречи в чемпионате России – со «Спартаком» (2:0) и «Ахматом» (4:0).

Гончаренко об отъезде в Беларусь: «Как-то надо было встряхнуть команду. Раз стало лучше, наверное, помогло»