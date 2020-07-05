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Владислав Радимов: «Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку»
05.07.2020 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Зенита-2»
«Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку – и все у вас наладится», – написал Радимов.
Напомним, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сразу после проигрыша
После возвращения Гончаренко к руководству командой ЦСКА выиграл обе встречи в чемпионате России – со
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подсказал «Спартаку», как улучшить результаты.
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