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Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси

05.07.2020 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси.

В июне «Неман» выиграл все 4 матча. Команда Ковалевича одержала 7 побед подряд в высшей лиге.

По потерянным очкам «Неман» вышел на первое место в турнире.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси.
 
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