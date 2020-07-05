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Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси
05.07.2020 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси.
В июне «Неман» выиграл все 4 матча. Команда Ковалевича одержала
По потерянным очкам «Неман» вышел на
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич признан лучшим тренером июня в чемпионате Беларуси.
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