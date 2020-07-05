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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер"

05.07.2020 13:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Солигорский "Шахтер" в случае победы над "Торпедо-БелАЗ"  догонит в турнирной таблице БАТЭ. Это главная интрига заключительного дня 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5". Начало в 6 вечера. Напомним, накануне борисовчане со счетом 0:1 уступили команде  "Энергетик-БГУ".  В воскресной программе  еще два поединка. "Минск" примет Белшину, а в Бресте "Рух" сразится с минским "Динамо".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Солигорский "Шахтер" в случае победы над "Торпедо-БелАЗ"  догонит в турнирной таблице БАТЭ. Это главная интрига заключительного дня 16-го тура чемпионата Беларуси по...
 
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