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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер"
05.07.2020 13:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСолигорский "Шахтер" в случае победы над "Торпедо-БелАЗ" догонит в турнирной таблице БАТЭ. Это главная интрига заключительного дня 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В прямом эфире встречу покажет
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Солигорский "Шахтер" в случае победы над "Торпедо-БелАЗ" догонит в турнирной таблице БАТЭ. Это главная интрига заключительного дня 16-го тура чемпионата Беларуси по...
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