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Флик о Левандовском и «Золотом мяче»: «Почему нет? Он заложил основы»
05.07.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Баварии»
Вчера мюнхенский клуб обыграл «Байер» (4:2) в финале Кубка Германии, поляк сделал дубль.
«Пятьдесят один гол – очень сильный показатель. Первый гол, забитый Робертом, и третий гол, который забила
Конечно, ему немного повезло. Но это то, что отличает его. Левандовски уверен в своем уровне. Если я посмотрю на голы, то увижу, что в этом сезоне Бундеслиги у него 34 мяча. После чего можно подумать о том, что игрок из Бундеслиги может стать обладателем «Золотого мяча». Почему бы и нет?
Он заложил все основы для этого достижения в этом году. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Флик.
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает, что форвард Роберт Левандовски может выиграть «Золотой мяч».
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