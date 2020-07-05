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Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетика», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
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Источник материала:
Tribuna.com
34-й тур Ла Лиги открывается матчем «Атлетико» и «Мальорки».
В субботу «Сельта» Федора Смолова сыграет с «Бетисом». В воскресенье «Реал» проведет выездной матч против «Атлетико», а «Барселона» – против «Вильярреала».
В понедельник тур закроет игра «Севильи» с «Эйбаром».
Чемпионат Испании
34-й тур
- Дата проведения
-
3 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
-
1:0 –
29, пенальти Мората,
2:0 –
45 Мората,
3:0 –
79 Коке.
Атлетико –
Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Льоренте, Коке, Сауль (Томас, 80), Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).
Мальорка –
Рейна, Посо, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57), Баба (Чаваррия, 80), Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.
- Предупреждения:
-
Седлар
(26), Сауль
(44), Диего Коста
(68).
- Дата проведения
-
4 июля, 18.00, «Балаидос»
- Голы:
-
1:0 –
22 Нолито,
1:1 –
79 Феддаль.
Сельта –
Рубен Бланко, Васкес (Мальо, 62), Мурильо, Араухо, Оласа, Йокушлу, Аспас (Санти Мина, 77), Рафинья, Бельтран (Фернандес, 76), Нолито (Брадарич, 75), Смолов (Мендес, 54).
Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Морено (Педраса, 54), Родригес, Гуардадо, Аленья (Хоакин, 57), Каналес, Хуанми (Тельо, 57), Морон (Иглесиас, 90).
- Предупреждения:
-
Морено
(21), Манди
(54), Васкес
(61), Аспас
(64), Тельо
(72), Каналес
(75), Араухо
(78), Йокушлу
(82), Брадарич
(86).
- Дата проведения
-
4 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Гол:
-
1:0 –
88 Хоакин Фернандес.
Вальядолид –
Масип, Мойяно, Хоакин Фернандес, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 57), Сан-Эметерио, Алькарас (Кике Перес, 78), Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), де ла Фуэнте (Унал, 62), Гвардиола (Оливас, 78).
Алавес –
Роберто, Агиррегабириа, Лагуардиа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Фейса (Хоселу, 58), Пина (Ману Гарсия, 89), Берк, Камараса (Сайнс, 89), Мендес, Лукас Перес (Пере Понс, 57).
- Предупреждения:
-
де ла Фуэнте
(28), Фейса
(33), Пина
(39), Плано
(90), Унал
(90).
- Дата проведения
-
4 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
-
1:0 –
61, пенальти Фернандес,
1:1 –
63 Вальехо,
1:2 –
68 Гедеш,
2:2 –
86 Вико.
Гранада –
Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Херман Санчес (Вальехо, 83), Дуарте, Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Нева (Жил Диаш, 83), Фернандес, Мачис, Сольдадо.
Валенсия –
Силлессен, Васс, Габриэл Паулиста, Мангаля, Коста (Герреро, 46), Солер, Парехо (Кондогбиа, 87), Коклен, Черышев (Гедеш, 66), Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81).
- Предупреждения:
-
Фулькье
(45), Гедеш
(90), Эррера
(90), Васс
(90).
- Дата проведения
-
6 июля, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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34-й тур Ла Лиги открывается матчем «Атлетико» и «Мальорки».
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