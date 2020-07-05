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Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетика», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»

05.07.2020 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

34-й тур Ла Лиги открывается матчем «Атлетико» и «Мальорки».

В субботу «Сельта» Федора Смолова сыграет с «Бетисом». В воскресенье «Реал» проведет выездной матч против «Атлетико», а «Барселона» – против «Вильярреала».

В понедельник тур закроет игра «Севильи» с «Эйбаром».

Чемпионат Испании

34-й тур

Атлетико – Мальорка 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
3 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, пенальти Мората, 2:0 – 45 Мората, 3:0 – 79 Коке.
АтлетикоОблак, Триппьер, Савич, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Льоренте, Коке, Сауль (Томас, 80), Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).
МальоркаРейна, Посо, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57), Баба (Чаваррия, 80), Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.
Предупреждения:
Седлар (26), Сауль (44), Диего Коста (68).

 

Сельта – Бетис 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
4 июля, 18.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Нолито, 1:1 – 79 Феддаль.
СельтаРубен Бланко, Васкес (Мальо, 62), Мурильо, Араухо, Оласа, Йокушлу, Аспас (Санти Мина, 77), Рафинья, Бельтран (Фернандес, 76), Нолито (Брадарич, 75), Смолов (Мендес, 54).
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Морено (Педраса, 54), Родригес, Гуардадо, Аленья (Хоакин, 57), Каналес, Хуанми (Тельо, 57), Морон (Иглесиас, 90).
Предупреждения:
Морено (21), Манди (54), Васкес (61), Аспас (64), Тельо (72), Каналес (75), Араухо (78), Йокушлу (82), Брадарич (86).

 

Вальядолид – Алавес 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 88 Хоакин Фернандес.
ВальядолидМасип, Мойяно, Хоакин Фернандес, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 57), Сан-Эметерио, Алькарас (Кике Перес, 78), Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), де ла Фуэнте (Унал, 62), Гвардиола (Оливас, 78).
АлавесРоберто, Агиррегабириа, Лагуардиа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Фейса (Хоселу, 58), Пина (Ману Гарсия, 89), Берк, Камараса (Сайнс, 89), Мендес, Лукас Перес (Пере Понс, 57).
Предупреждения:
де ла Фуэнте (28), Фейса (33), Пина (39), Плано (90), Унал (90).

 

Гранада – Валенсия 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
4 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 61, пенальти Фернандес, 1:1 – 63 Вальехо, 1:2 – 68 Гедеш, 2:2 – 86 Вико.
ГранадаРуй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Херман Санчес (Вальехо, 83), Дуарте, Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Нева (Жил Диаш, 83), Фернандес, Мачис, Сольдадо.
ВаленсияСиллессен, Васс, Габриэл Паулиста, Мангаля, Коста (Герреро, 46), Солер, Парехо (Кондогбиа, 87), Коклен, Черышев (Гедеш, 66), Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81).
Предупреждения:
Фулькье (45), Гедеш (90), Эррера (90), Васс (90).

 

Атлетик – Реал Мадрид
Дата проведения
5 июля, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эспаньол – Леганес
Дата проведения
5 июля, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Барселона
Дата проведения
5 июля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Леванте – Реал Сосьедад
Дата проведения
6 июля, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Эйбар
Дата проведения
6 июля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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34-й тур Ла Лиги открывается матчем «Атлетико» и «Мальорки».
 
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