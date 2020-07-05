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Месси не хочет уходить из «Барселоны», но недоволен Бартомеу (Goal.com)
05.07.2020 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ситуация с форвардом
Аргентинец, как сообщала радиосеть Cadena Ser, планирует уйти из каталонского клуба в 2021 году.
По информации Goal.com, Месси не хочет покидать «Барселону», но он разочарован управлением клуба. Футболист, в частности, недоволен президентом Жозепом Бартомеу.
Приостановка переговоров о продлении контракта свидетельствует о недовольстве Месси.
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Ситуация с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пока остается неопределенной.
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