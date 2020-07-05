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Месси не хочет уходить из «Барселоны», но недоволен Бартомеу (Goal.com)

05.07.2020 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ситуация с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пока остается неопределенной.

Аргентинец, как сообщала радиосеть Cadena Ser, планирует уйти из каталонского клуба в 2021 году.

По информации Goal.com, Месси не хочет покидать «Барселону», но он разочарован управлением клуба. Футболист, в частности, недоволен президентом Жозепом Бартомеу. 

Приостановка переговоров о продлении контракта свидетельствует о недовольстве Месси.

 

 
 
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Ситуация с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пока остается неопределенной.
 
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