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В. Боттас выиграл Гран-при Австрии

05.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Валттери Боттас повторил успех в квалификации и выиграл Гран-при Австрии - стартовый этап в текущем чемпионате "Формулы-1". Его напарник по Mercedes Льюис Хемильтон только 4-й. Вторым финишировал гонщик Ferrari  Шарль Леклер, третьим - пилот McLaren Ландо Норрис. Отметим, до финиша не добралось 9 болидов.
 
 
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Валттери Боттас повторил успех в квалификации и выиграл Гран-при Австрии - стартовый этап в текущем чемпионате "Формулы-1". Его напарник по Mercedes Льюис Хемильтон...
 
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