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В. Боттас выиграл Гран-при Австрии
05.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВалттери Боттас повторил успех в квалификации и выиграл Гран-при Австрии - стартовый этап в текущем чемпионате "Формулы-1". Его напарник по Mercedes Льюис Хемильтон только 4-й. Вторым финишировал гонщик Ferrari Шарль Леклер, третьим - пилот McLaren Ландо Норрис. Отметим, до финиша не добралось 9 болидов.
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Валттери Боттас повторил успех в квалификации и выиграл Гран-при Австрии - стартовый этап в текущем чемпионате "Формулы-1". Его напарник по Mercedes Льюис Хемильтон...
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