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Дмитрий Басков: «Аппетиты отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности»

06.07.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объяснил, почему главным тренером команды является иностранный специалист.

«Евгений Ворсин действительно говорил, что нужно привлекать белорусских специалистов, которые уже показали профпригодность в КХЛ. Могу сказать, что это и моя позиция. Мы много вели переговоров с разными тренерами. Но, к сожалению, аппетиты наших отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности», – сказал Басков в «Спортклубе» на ОНТ.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объяснил, почему главным тренером команды является иностранный специалист.
 
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