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Дмитрий Басков: «Аппетиты отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности»
06.07.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«Евгений Ворсин действительно говорил, что нужно привлекать белорусских специалистов, которые уже показали профпригодность в КХЛ. Могу сказать, что это и моя позиция. Мы много вели переговоров с разными тренерами. Но, к сожалению, аппетиты наших отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в
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Дмитрий Басков: «Аппетиты отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объяснил, почему главным тренером команды является иностранный специалист.
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