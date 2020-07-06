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Завершилось судебное следствие по делу о договорных матчах в белорусском спорте. Стороны перешли к прениям
06.07.2020 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Московского района города Минска завершилось судебное следствие по делу о договорных матчах в белорусском спорте.
Стороны перешли к прениям, сообщает «
На скамье подсудимых 20 человек — девятнадцать футболистов и один экс-волейболист Денис Осипов. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор).
В деле рассматривают 16 договорных матчей – 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.
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Завершилось судебное следствие по делу о договорных матчах в белорусском спорте. Стороны перешли к прениям
В суде Московского района города Минска завершилось судебное следствие по делу о договорных матчах в белорусском спорте.
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