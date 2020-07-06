Источник материала: Tribuna.com

В суде Московского района города Минска завершилось судебное следствие по делу о договорных матчах в белорусском спорте.

Стороны перешли к прениям, сообщает « Прессбол ».

На скамье подсудимых 20 человек — девятнадцать футболистов и один экс-волейболист Денис Осипов. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор).

В деле рассматривают 16 договорных матчей – 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.

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