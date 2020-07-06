Девятовский о Минском полумарафоне: «Нам говорят, что мы готовы к золотому статусу»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о подготовке к Минскому полумарафону.

«Действительно, сегодня уже, наверное, меньше опасения, чем они были в марте. Потому что в марте, вы видели, весь мир спорта был поставлен на паузу. Сегодня уже возобновляются чемпионаты по футболу. В принципе, границы начинают открываться, хотя Беларусь их и не закрывала.

Хочу напомнить, что в прошлом году нас бежало 40 тысяч. В этом году заказали 42 тысячи медалей. Нам говорят, что мы готовы к золотому статусу. Все готово. Инфраструктура шикарная.

Люди полюбили бег. Сегодня ежедневно спрашивают, а будет ли в Минске полумарафон. На сегодня все складывается так, что он будет.

Если надо будет еще какое-то там время для того, чтобы продлить условно этот карантин или условно какие-то меры, то в любом случае мы бежим в октябре. Не в октябре, то в ноябре. Если вдруг будет и какое-то напряжение в этих датах, то мы его перенесем и побежим в честь нашей любимой столицы», – заявил Девятовский в «Главном эфире» на «Беларусь 1».

Добавим, что существует 3 статуса оценки легкоатлетического пробега: золотой, серебряный и бронзовый. Все пробеги делятся на 3 типа – марафоны, полумарафоны и пробеги (так названы дистанции менее полумарафона: например, 10 км или 15 км).

Критерии, по которым пробегу присваивается тот или иной статус: по организации пробег должен соответствовать требованиям ИААФ и местным законам; по длине и качеству трассы соответствовать требованиям AIMS и другие критерии.

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