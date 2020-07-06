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Хави на год продлил контракт с катарским "Аль-Саддом"
06.07.2020 12:50 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРанее сообщалось, что испанец может возглавить Барселону. Впрочем, в новом соглашении есть опция, позволяющая ему уйти в каталонский клуб.
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Ранее сообщалось, что испанец может возглавить Барселону. Впрочем, в новом соглашении есть опция, позволяющая ему уйти в каталонский клуб.
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