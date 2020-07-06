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Руководство «Городеи» предложило всей команде пойти на снижение зарплаты («Прессбол»)
06.07.2020 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководство «Городеи» предложило всей команде пойти на снижение зарплаты, сообщает
Процент, на который будет урезана заработная плата, решается с каждым футболистом в индивидуальном порядке.
Тем не менее, клуб уже начал выплачивать долги за май.
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