Руководство «Городеи» предложило всей команде пойти на снижение зарплаты («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Руководство «Городеи» предложило всей команде пойти на снижение зарплаты, сообщает «Прессбол».

Процент, на который будет урезана заработная плата, решается с каждым футболистом в индивидуальном порядке.

Тем не менее, клуб уже начал выплачивать долги за май.