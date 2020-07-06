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Минтруда об уволенном за отказ подписаться за Лукашенко тренере БГУФК Шабанове: «Заявление о расторжении контракта он написал 29 мая»
06.07.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич прокомментировала информацию об уволенном за отказ подписаться за
– Вот недавно в «Нашай Ніве» был случай, якобы что молодой человек не захотел поставить подпись за действующего президента, его уволили. Мы оперативно выехали в Белорусский государственный университет физкультуры, встретились с нанимателем, встретились с этим молодым человеком. Ситуация на месте, по факту раскладывается совершенно по-другому.
У парня заканчивается контракт 8 июля. Не дожидаясь уведомления со стороны нанимателя о прекращении либо о продлении контракта, молодой человек пишет заявление о том, что он хочет расторгнуть контракт. И заявление он написал 29 мая. При этом, я хочу сказать, наниматель пошел навстречу этому молодому человеку, он предоставил ему вне графика отпуск. При этом молодой человек получил пособие на оздоровление в полном объеме.
– Накануне увольнения?
– Накануне увольнения. Поэтому здесь критиковать нанимателя и говорить, что наниматель в чем-то не прав… Здесь достаточно аккуратно надо воспринимать такую информацию, – сказала Костевич.
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Минтруда об уволенном за отказ подписаться за Лукашенко тренере БГУФК Шабанове: «Заявление о расторжении контракта он написал 29 мая»
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич прокомментировала информацию об уволенном за отказ подписаться за Александра Лукашенко тренере Белорусского...
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