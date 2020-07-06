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Эдуард Жевнеров: «Если «Смолевичи» прекратят существование, грош цена таким руководителям, которые не могут сохранить то, что есть»

06.07.2020 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров рассказал о будущем команды.

– Помните историю с минским «Торпедо», которое дотянуло до конца первого круга и снялось с чемпионата перед началом второго? «Смолевичи» начали второй круг, а сейчас фактически распускаются.

– Нет, не думаю, что команда распустится. Часть ребята, возможно, уйдет. Я даже не знаю, покину ли коллектив я. В понедельник будем общаться с руководством, не знаю, какое оно примет решение. Вообще, мне кажется, любой, кто был на игре с «Динамо», видел наши лица, всю эту атмосферу, болельщиков, адекватный неравнодушный человек не сможет остаться в стороне и допустить, чтобы команда прекратила существование. Но если такое все-таки произойдет, грош цена таким руководителям, которые не могут сохранить то, что есть.

Мы общались с директорами, готовы были идти на уступки по зарплатам, как я уже говорил. Но вы поймите, когда нам предлагают урезать зарплату на 80-90 процентов, это не смешно. Честно, мне даже стыдно будет идти домой, – сказал Жевнеров.

«Мы готовы были свои маленькие зарплаты сократить на 40%, но нам предложили на 80-90». Как «Смолевичи» пришли к краху

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