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Призовой фонд Минского полумарафона в 2020-м году составит 60 тысяч долларов

06.07.2020 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минский полумарафон запланирован на 13 сентября и соберет более 40 тысяч человек, сообщает PR Vision.

Победители и призеры в этом году разделят 60 тысяч долларов. Призовой фонд сформирован банком «Дабрабыт». Денежными будут первые шесть мест на дистанциях 21,1 и 10,55 км, а также первые три – на 5,5 км.

«Минский полумарафон-2020, несмотря на напряженную ситуацию в мире, станет самым массовым забегом в истории Беларуси. И, как ожидается, соберет немало титулованных спортсменов из разных стран. В этом году будет крупный призовой фонд в 60 тысяч долларов, который целиком сформирован банком и не затрагивает взносы участников. Проведение такого мероприятия повысит имидж Минска и, главное, станет стимулом для многих взяться за здоровый образ жизни», – сказал председатель правления банка «Дабрабыт» Игорь Лихогруд.

Сейчас вступительные взносы на полумарафон стартуют с 15 рублей. Бесплатно смогут пробежать школьники, студенты, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС и люди с ограниченными возможностями. Максимум за участие можно заплатить 100 рублей, если податься на дистанцию в 21,1 км за день до старта.

Минский полумарафон пройдет под серебряным лейблом международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label). Впервые он получил его в 2019-м году.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский полумарафон запланирован на 13 сентября и соберет более 40 тысяч человек, сообщает PR Vision.
 
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