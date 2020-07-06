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Жан По, арендованный «Смолевичами» у «Торпедо-БелАЗ», близок к переходу в «Неман» 

07.07.2020 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ивуарийский полузащитник Жан Морель По может перейти в «Неман». 23-летний футболист выступает за «Смолевичи» на правах аренды у «Торпедо-БелАЗ».

О переговорах с По в эфире телеканала «Беларусь 5» сообщил главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич, пишет «Прессбол».

Ранее рулевой «Смолевичей» Александр Бразевич посетовал, что в связи с финансовыми проблемами клуб покинет группа игроков основы.

В 14 матчах нынешнего чемпионата страны По отметился голом, двумя результативными передачами и двумя желтыми карточками.

 
 
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Ивуарийский полузащитник Жан Морель По может перейти в «Неман».
 
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