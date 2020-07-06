|
Жан По, арендованный «Смолевичами» у «Торпедо-БелАЗ», близок к переходу в «Неман»
07.07.2020 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ивуарийский полузащитник Жан Морель По может перейти в «Неман». 23-летний футболист выступает за «Смолевичи» на правах аренды у «Торпедо-БелАЗ».
О переговорах с По в эфире телеканала
Ранее рулевой «Смолевичей» Александр Бразевич посетовал, что в связи с финансовыми проблемами клуб покинет группа игроков основы.
В 14 матчах нынешнего чемпионата страны По отметился голом, двумя результативными передачами и двумя желтыми карточками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ивуарийский полузащитник Жан Морель По может перейти в «Неман».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)