Жан По, арендованный «Смолевичами» у «Торпедо-БелАЗ», близок к переходу в «Неман» 

Источник материала: Tribuna.com

Ивуарийский полузащитник Жан Морель По может перейти в «Неман». 23-летний футболист выступает за «Смолевичи» на правах аренды у «Торпедо-БелАЗ».

О переговорах с По в эфире телеканала «Беларусь 5» сообщил главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич, пишет «Прессбол» .

Ранее рулевой «Смолевичей» Александр Бразевич посетовал, что в связи с финансовыми проблемами клуб покинет группа игроков основы.

В 14 матчах нынешнего чемпионата страны По отметился голом, двумя результативными передачами и двумя желтыми карточками.