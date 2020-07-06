Максим Недосеков: «Спорт и алкоголь несовместимы? Это предрассудки. Мне не нравится, когда говорят, что спортсмены не должны пить»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский легкоатлет Максим Недосеков рассказал о том, как попался на употреблении алкоголя и чуть не был отчислен из спортивного училища, а также считает предрассудками тот факт, что некоторые уверены в том, что спортсмены не должны употреблять алкоголь.

– Ты сказал, что ты гуляка. Что ты подразумеваешь под этим словом?

– Секретная информация :)

– В чем это выражается хотя бы? По-особенному время проводишь как-то?

– По-особенному время провожу.

– Известная история, что тренер нынешней сборной тебя как-то отчислил из училища. За пьянку?

– Смотри. Мы были в училище. У нас была коробка дешевого вина – 1 литр. Мы вдвоем сидели. Ну я бы не сказал, что это пьянка. Все. Вот так.

– А как возникла мысль вино взять?

– Ну захотелось вина. Потому что пива надо было побольше выпить, например. А вино – литр на двоих. Дешевое. Ну нормально будет. И все :)

– И вот вас застукали.

– Да. Но я бы не сказал, что это пьянка. В итоге оказалось, что мы пьяницы. Пусть будет так. Но меня не отчислили. Меня хотели отчислить.

– Ты понимаешь, что спорт и алкоголь вообще несовместимы? Или это жесткие предрассудки, которые надо жестко обрубать?

– Это предрассудки.

– То есть все это совместимо, если с умом?

– Конечно. Я не знаю ни одного легкоатлета, который не пьет, не выпивает. Честное слово. Мне не нравится, когда говорят, что спортсмены не должны пить. Но спортсмен – тоже человек. У него тоже работа. Например, человек после работы пришел и хочет попить пива. Одинаково. Мы те же люди. Как люди могут сравнивать, что спортсмен не должен пить?

– Потому что алкоголь влияет на физическое развитие.

– Ну ты же не напиваешься, чтобы вообще…

– Поэтому здесь и важно пояснить, что значит пить на твой взгляд?

– Это выпить для себя, для комфорта. Вот ты захотел расслабиться, ты выпил чуть-чуть.

– Это банка, две?

– Смотря чего.

– Пиво.

– Под настроение. Честно. После бани ты можешь выпить банку. В выходные чуть побольше можешь себе позволить, повеселиться. А напиваться каждый день – такого нет.

– Ты не боишься об этом говорить?

– Нет.

– А откуда тогда берутся эти предрассудки? То есть ты выпил, но так нельзя? Почему?

– Потому что спорт – подразумевает под собой . Подразумевает под собой – не пить, не курить. Люди, которые делают пробежки, они же занимаются по факту спортом? Они же могут себе позволить? Мы – то же самое. Только мы чуть профессиональнее этим занимаемся. Мы на этом строим свою карьеру. А предрассудки – ну забили в голову людям, что это неправильно. Я не знаю, что правильно и что неправильно. Такого понятия нет. Ни в каком случае. Мне 22 года. Я бы не сказал, что жизнь поматала, но случаев было много.

– А было ли, что ты с утра на тренировку пришел и тебе плохо?

– Такого не было. Тут момент, когда знаешь, когда можно или когда нельзя. Может, раньше перегибы были, но на данный момент ты понимаешь свои ценности и что тебе нужно. Сам расставляешь приоритеты.

Вот про людей говорят – спился. Но кто знает, что у него в жизни произошло? Увидели человека с алкоголем – все. Он пьяница, он спился. Есть такие стереотипы у нас. За спиной говорят. Например, в Украине такого нет. Они сначала общаются с людьми, а потом составляют мнение о человеке. А у нас сразу стереотипы вот такие вот. Это мне вообще не нравится. Это жестко, – сказал Недосеков в рамках проекта «6-я стадионная» на YouTube .