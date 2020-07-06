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Максим Недосеков: «Спорт и алкоголь несовместимы? Это предрассудки. Мне не нравится, когда говорят, что спортсмены не должны пить»
07.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский легкоатлет Максим Недосеков рассказал о том, как попался на употреблении алкоголя и чуть не был отчислен из спортивного училища, а также считает предрассудками тот факт, что некоторые уверены в том, что спортсмены не должны употреблять алкоголь.
– Ты сказал, что ты гуляка. Что ты подразумеваешь под этим словом?
– Секретная информация :)
– В чем это выражается хотя бы? По-особенному время проводишь как-то?
– По-особенному время провожу.
– Известная история, что тренер нынешней сборной тебя как-то отчислил из училища. За пьянку?
– Смотри. Мы были в училище. У нас была коробка дешевого вина – 1 литр. Мы вдвоем сидели. Ну я бы не сказал, что это пьянка. Все. Вот так.
– А как возникла мысль вино взять?
– Ну захотелось вина. Потому что пива надо было побольше выпить, например. А вино – литр на двоих. Дешевое. Ну нормально будет. И все :)
– И вот вас застукали.
– Да. Но я бы не сказал, что это пьянка. В итоге оказалось, что мы пьяницы. Пусть будет так. Но меня не отчислили. Меня хотели отчислить.
– Ты понимаешь, что спорт и алкоголь вообще несовместимы? Или это жесткие предрассудки, которые надо жестко обрубать?
– Это предрассудки.
– То есть все это совместимо, если с умом?
– Конечно. Я не знаю ни одного легкоатлета, который не пьет, не выпивает. Честное слово. Мне не нравится, когда говорят, что спортсмены не должны пить. Но спортсмен – тоже человек. У него тоже работа. Например, человек после работы пришел и хочет попить пива. Одинаково. Мы те же люди. Как люди могут сравнивать, что спортсмен не должен пить?
– Потому что алкоголь влияет на физическое развитие.
– Ну ты же не напиваешься, чтобы вообще…
– Поэтому здесь и важно пояснить, что значит пить на твой взгляд?
– Это выпить для себя, для комфорта. Вот ты захотел расслабиться, ты выпил чуть-чуть.
– Это банка, две?
– Смотря чего.
– Пиво.
– Под настроение. Честно. После бани ты можешь выпить банку. В выходные чуть побольше можешь себе позволить, повеселиться. А напиваться каждый день – такого нет.
– Ты не боишься об этом говорить?
– Нет.
– А откуда тогда берутся эти предрассудки? То есть ты выпил, но так нельзя? Почему?
– Потому что спорт – подразумевает под собой
– А было ли, что ты с утра на тренировку пришел и тебе плохо?
– Такого не было. Тут момент, когда знаешь, когда можно или когда нельзя. Может, раньше перегибы были, но на данный момент ты понимаешь свои ценности и что тебе нужно. Сам расставляешь приоритеты.
Вот про людей говорят – спился. Но кто знает, что у него в жизни произошло? Увидели человека с алкоголем – все. Он пьяница, он спился. Есть такие стереотипы у нас. За спиной говорят. Например, в Украине такого нет. Они сначала общаются с людьми, а потом составляют мнение о человеке. А у нас сразу стереотипы вот такие вот. Это мне вообще не нравится. Это жестко, – сказал Недосеков в рамках проекта «6-я стадионная» на
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Максим Недосеков: «Спорт и алкоголь несовместимы? Это предрассудки. Мне не нравится, когда говорят, что спортсмены не должны пить»
Известный белорусский легкоатлет Максим Недосеков рассказал о том, как попался на употреблении алкоголя и чуть не был отчислен из спортивного училища, а также...
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