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Фильм к юбилею Президентского спортивного клуба "15 лет побеждаем вместе". Сегодня в вечернем эфире

07.07.2020 08:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Всем известно, как важна поддержка молодого человека в переходном возрасте. В белорусском спорте долгие годы это была проблема номер один - юноши и девушки, твердо не уверенные в своем будущем в профессиональном спорте, уходили в другие сферы. 15 лет назад Президентский спортивный клуб занял эту нишу и сегодня может гордиться своими стипендиатами. Кто они? И сколько средств и сил было вложено? Сегодня вечером после "Панорамы" фильм к юбилею Президентского спортивного клуба "15 лет побеждаем вместе".

 
 
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Всем известно, как важна поддержка молодого человека в переходном возрасте. В белорусском спорте долгие годы это была проблема номер один - юноши и девушки, твердо...
 
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