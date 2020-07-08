Роналду забил 25+ голов в чемпионате в 10-й раз с сезона-2007/08. Лучший результат в топ-5 лиг наряду с Месси

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в матче 31-го тура Серии А с «Миланом» (2:4).

Таким образом, португалец смог забить 25+ голов в рамках чемпионата в 10-й раз с сезона-2007/08.

Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг за это время наряду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси (10 раз).