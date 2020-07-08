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Роналду забил 25+ голов в чемпионате в 10-й раз с сезона-2007/08. Лучший результат в топ-5 лиг наряду с Месси

08.07.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в матче 31-го тура Серии А с «Миланом» (2:4).

Таким образом, португалец смог забить 25+ голов в рамках чемпионата в 10-й раз с сезона-2007/08. 

Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг за это время наряду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси (10 раз).

 

 
 
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в матче 31-го тура Серии А с «Миланом» (2:4).
 
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