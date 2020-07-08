|
Роналду забил 25+ голов в чемпионате в 10-й раз с сезона-2007/08. Лучший результат в топ-5 лиг наряду с Месси
08.07.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Таким образом, португалец смог забить 25+ голов в рамках чемпионата в 10-й раз с сезона-2007/08.
Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг за это время наряду с форвардом «Барселоны»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роналду забил 25+ голов в чемпионате в 10-й раз с сезона-2007/08. Лучший результат в топ-5 лиг наряду с Месси
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в матче 31-го тура Серии А с «Миланом» (2:4).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)