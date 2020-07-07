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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Милана»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 31-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Лечче», «Ювентус» – с «Миланом».
Завтра «Наполи» проведет гостевой матч с «Дженоа», «Аталанта» примет «Сампдорию», «Рома» – «Парму».
Завершится тур в четверг матчем между «Вероной» и «Интером».
Чемпионат Италии
31-й тур
- Дата проведения
-
7 июля, 20.30, «виа дель Маре»
- Голы:
-
0:1 –
5 Кайседо,
1:1 –
30 Эль-Бабакар,
2:1 –
47 Лучони.
Лечче –
Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).
Лацио –
Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.
- Предупреждения:
-
Кайседо
(22), Донати
(43), Раду
(44), Габриэл
(56), Петриччоне
(65), Иммобиле
(81).
- Удаление:
-
Габаррон
(90).
- Дата проведения
-
7 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Милан –
Доннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Беннасер, Салемакерс, Лукас Пакета, Кессиэ, Ибрагимович, Ребич.
Ювентус –
Шченсны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо, Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Бернардески, Игуаин, Роналду.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А
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В 31-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Лечче», «Ювентус» – с «Миланом».
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