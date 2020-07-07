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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Милана»

07.07.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 31-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Лечче», «Ювентус» – с «Миланом»

Завтра «Наполи» проведет гостевой матч с «Дженоа», «Аталанта» примет «Сампдорию», «Рома» – «Парму». 

Завершится тур в четверг матчем между «Вероной» и «Интером»

Чемпионат Италии

31-й тур

Лечче – Лацио 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
7 июля, 20.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Кайседо, 1:1 – 30 Эль-Бабакар, 2:1 – 47 Лучони.
ЛеччеГабриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).
ЛациоСтракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.
Предупреждения:
Кайседо (22), Донати (43), Раду (44), Габриэл (56), Петриччоне (65), Иммобиле (81).
Удаление:
Габаррон (90).

 

Милан – Ювентус
Дата проведения
7 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланДоннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Беннасер, Салемакерс, Лукас Пакета, Кессиэ, Ибрагимович, Ребич.
ЮвентусШченсны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо, Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Бернардески, Игуаин, Роналду.

 

Фиорентина – Кальяри
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Наполи
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Брешия
Дата проведения
8 июля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Сампдория
Дата проведения
8 июля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Сассуоло
Дата проведения
8 июля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Парма
Дата проведения
8 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Удинезе
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Интер
Дата проведения
9 июля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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В 31-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Лечче», «Ювентус» – с «Миланом».
 
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