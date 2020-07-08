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Златан Ибрагимович: «Я президент, игрок и тренер! Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто»

08.07.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.

«Я старый, это не секрет! Но возраст – это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо и стараюсь всячески помогать команде.

Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто», – заявил швед.

Также Ибрагимович ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе на следующий сезон.

«Посмотрим. Впереди еще месяц, чтобы наслаждаться собой, но ситуация странная, и мы не можем это контролировать.

Мне очень нравится в «Милане». Мне 38 лет, моя форма уже не та, что раньше, но я отношусь к этому с умом. Я не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет.

Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам», – сказал Златан.

 
 
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.
 
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