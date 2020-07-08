Чемпионат России. «Спартак» играет с «Локомотивом», «Зенит» против «Сочи», «Оренбург» – ЦСКА

Источник материала: Tribuna.com

В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».

В среду встретится с «Сочи», «Ростов» – с «Уфой». проведет матч с «Оренбургом», в Москве сыграют и .

В четверг «Урал» примет «Динамо». Завершится тур матчем между «Рубином» и .

Чемпионат России

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.