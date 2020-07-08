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Чемпионат России. «Спартак» играет с «Локомотивом», «Зенит» против «Сочи», «Оренбург» – ЦСКА
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Источник материала:
Tribuna.com
В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».
В среду «Зенит» встретится с «Сочи», «Ростов» – с «Уфой». ЦСКА проведет матч с «Оренбургом», в Москве сыграют «Спартак» и «Локомотив».
В четверг «Урал» примет «Динамо». Завершится тур матчем между «Рубином» и «Краснодаром».
Чемпионат России
27-й тур
- Дата проведения
-
7 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
-
0:1 –
20, пенальти Исмаэл,
1:1 –
33, пенальти Мелкадзе,
1:2 –
73 Фелипе Визеу.
Тамбов –
Шелия, Юрганов, Грицаенко, Таказов, Рыбин (Кабахидзе, 63), Тетрашвили, Карасев (Федчук, 78), Шляков, Килин (Калмыков, 78), Каплиенко (Филин, 68), Мелкадзе.
Ахмат –
Городов, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосовац, Исмаэл, Швец, Глушаков, Иванов, Харин, Фелипе Визеу (Ильин, 74).
- Предупреждения:
-
Грицаенко
(20), Исмаэл
(45), Швец
(52), Нижич
(63), Глушаков
(80), Таказов
(82), Городов
(90), Мелкадзе
(90).
- Дата проведения
-
7 июля, 20.30, «Арсенал»
- Голы:
-
1:0 –
8 Денисов,
1:1 –
38 Лысцов,
1:2 –
57 Попович,
1:3 –
62 Глушенков,
1:4 –
69 Радоньич,
2:4 –
79 Луценко.
Арсенал Тула –
Шамов, Хлусевич, Денисов, Беляев, Довбня, Ткачев (Чаушич, 46), Горбатенко (Пантелеев, 87), Лесовой (Кангва, 75), Костадинов (Кангва, 75), Ломовицкий, Луценко.
Крылья Советов –
Фролов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Комбаров, Кабутов (Молчанов, 84), Гацкан, Попович (Антон, 90), Тимофеев, Зиньковский (Тюрин, 84), Глушенков (Радоньич, 63).
- Предупреждения:
-
Чичерин
(11), Тимофеев
(19), Комбаров
(32), Лысцов
(41), Лесовой
(42), Костадинов
(50), Чаушич
(56), Чернов
(83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».
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