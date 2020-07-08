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Чемпионат России. «Спартак» играет с «Локомотивом», «Зенит» против «Сочи», «Оренбург» – ЦСКА

08.07.2020 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». 

В среду «Зенит» встретится с «Сочи», «Ростов» – с «Уфой». ЦСКА проведет матч с «Оренбургом», в Москве сыграют «Спартак» и «Локомотив»

В четверг «Урал» примет «Динамо». Завершится тур матчем между «Рубином» и «Краснодаром»

Чемпионат России

27-й тур

Тамбов – Ахмат 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
7 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20, пенальти Исмаэл, 1:1 – 33, пенальти Мелкадзе, 1:2 – 73 Фелипе Визеу.
ТамбовШелия, Юрганов, Грицаенко, Таказов, Рыбин (Кабахидзе, 63), Тетрашвили, Карасев (Федчук, 78), Шляков, Килин (Калмыков, 78), Каплиенко (Филин, 68), Мелкадзе.
АхматГородов, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосовац, Исмаэл, Швец, Глушаков, Иванов, Харин, Фелипе Визеу (Ильин, 74).
Предупреждения:
Грицаенко (20), Исмаэл (45), Швец (52), Нижич (63), Глушаков (80), Таказов (82), Городов (90), Мелкадзе (90).

 

Арсенал Тула – Крылья Советов 2:4 (1:1, 1:3)
Дата проведения
7 июля, 20.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Денисов, 1:1 – 38 Лысцов, 1:2 – 57 Попович, 1:3 – 62 Глушенков, 1:4 – 69 Радоньич, 2:4 – 79 Луценко.
Арсенал ТулаШамов, Хлусевич, Денисов, Беляев, Довбня, Ткачев (Чаушич, 46), Горбатенко (Пантелеев, 87), Лесовой (Кангва, 75), Костадинов (Кангва, 75), Ломовицкий, Луценко.
Крылья СоветовФролов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Комбаров, Кабутов (Молчанов, 84), Гацкан, Попович (Антон, 90), Тимофеев, Зиньковский (Тюрин, 84), Глушенков (Радоньич, 63).
Предупреждения:
Чичерин (11), Тимофеев (19), Комбаров (32), Лысцов (41), Лесовой (42), Костадинов (50), Чаушич (56), Чернов (83).

 

Зенит – Сочи
Дата проведения
8 июля, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Оренбург – ЦСКА
Дата проведения
8 июля, 18.00, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Локомотив
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Уфа
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Динамо Москва
Дата проведения
9 июля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Краснодар
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».
 
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