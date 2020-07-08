Яхшибоев перешел в «Шахтер» на правах аренды

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Джасурбек Яхшибоев перешел из «Энергетика-БГУ» в солигорский «Шахтер».

Футболист из Узбекистана будет выступать за «горняков» на правах аренды до конца сезона.

Права на нападающего принадлежат «Пахтакору», первую половину высшей лиги-2020 Яхшибоев провел в составе «Энергетика-БГУ». Теперь на условиях субаренды столичный клуб одалживает его до конца сезона «Шахтеру».

В 14 матча чемпионата Яхшибоев забил 9 мячей и возглавляет список бомбардиров .

Выучился на крановщика, работал крупье, в спорт попал случайно. Один из лучших ходоков Беларуси – про армию, деньги и добрые дела