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Яхшибоев перешел в «Шахтер» на правах аренды
08.07.2020 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Джасурбек Яхшибоев перешел из «Энергетика-БГУ» в солигорский «Шахтер».
Футболист из Узбекистана будет выступать за «горняков» на правах аренды до конца сезона.
Права на нападающего принадлежат «Пахтакору», первую половину высшей лиги-2020 Яхшибоев провел в составе «Энергетика-БГУ». Теперь на условиях субаренды столичный клуб одалживает его до конца сезона «Шахтеру».
В 14 матча чемпионата Яхшибоев забил 9 мячей и возглавляет
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Форвард Джасурбек Яхшибоев перешел из «Энергетика-БГУ» в солигорский «Шахтер».
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