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Гол Лисаковича назван лучшим в 16-м туре чемпионата Беларуси

08.07.2020 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ-ТВ определило лучший гол 16-го тура чемпионата Беларуси.

Автором лучшего мяча стал форвард «Шахтера» Виталий Лисакович, поразивший ворота «Торпедо-БелАЗ».

 
 
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АБФФ-ТВ определило лучший гол 16-го тура чемпионата Беларуси.
 
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