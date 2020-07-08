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Гол Лисаковича назван лучшим в 16-м туре чемпионата Беларуси
08.07.2020 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ-ТВ определило лучший гол 16-го тура чемпионата Беларуси.
Автором лучшего мяча стал форвард «Шахтера» Виталий Лисакович, поразивший ворота «Торпедо-БелАЗ».
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АБФФ-ТВ определило лучший гол 16-го тура чемпионата Беларуси.
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