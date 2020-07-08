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Саманьков о финансовых условиях в чемпионате Румынии: «Не хуже, чем в Беларуси. Может быть, даже и лучше»
08.07.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер «Чиксереды» Максим Саманьков рассказал о сезоне в чемпионате Румынии.
– Сообщение о новом контракте клуб сопроводил пояснением, что запущен процесс натурализации. Как возник этот вариант, и в чем его главный мотив – избавиться от статуса легионера или сыграть за сборную Румынии?
– Начали обсуждать еще по ходу сезона. Подготовили необходимые документы и процесс пошел. Сколько он потребует времени, сказать сложно, неизвестно, когда закончится.
Что касается мотива – если получится, и за сборную поиграть можно. Почему нет? Но сейчас для меня и клуба главный плюс в том, чтобы избавиться от статуса легионера. А в будущем паспорт позволит где-то еще в Европе поработать.
– Как возник вариант с румынским клубом? Почему не остались в Беларуси?
– Все очень просто. В Беларуси лимит на возрастных игроков. Пришлось искать что-то другое. Подвернулся вариант с Румынией, агент помог.
– Насколько интересным это предложение оказалось в финансовом плане по сравнению с белорусскими вариантами?
– Не хуже, чем в Беларуси, это точно. Может быть, даже и лучше, – сказал Саманьков.
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Саманьков о финансовых условиях в чемпионате Румынии: «Не хуже, чем в Беларуси. Может быть, даже и лучше»
Голкипер «Чиксереды» Максим Саманьков рассказал о сезоне в чемпионате Румынии.
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