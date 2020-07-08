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Любовь Черкашина: «Радует, что есть развитие. У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

09.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Любовь Черкашина рассказала о спортивных базах для тренировок.

Радует, что есть развитие. Мы не остаемся в залах очень старой-старой постройки, которые уже, наверное, и не выдерживают той нагрузки и то количество желающих спортсменов, которые хотят заниматься выбранным видом спорта. И в этом случае хочется какой-то модернизации.

Что касается художественной гимнастики, то там огромнейший шаг вперед. Это стройка Дворца художественной гимнастики. У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях. Мне кажется, это идет не только на развитие спорта внутри страны, это также влияет на мировой спорт и развитие художественной гимнастики в мировом сообществе.

Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики. Безусловно, когда мы находились в старом зале на Даумана, нам казалось, что там тоже неплохо, тоже хорошо. Но когда есть варианты намного круче, лучше и которые действительно шагают в ногу со временем, это совершенно другое. В таких залах и тренируются, и ставятся цели. Наверное, желающих тренироваться и работать в хороших условиях намного больше.

Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень. И если рассуждать о принятии или непринятии каких-то соревнований на территории нашей страны, мне кажется, мы того уровня и того класса, который позволяет проводить высокого уровня соревнования. Плюс у нас для этого есть вся инфраструктура.

Что касается Дворца художественной гимнастики, безусловно, это не просто здание, где ковры 13 на 13 и несметное количество занимающихся. Абсолютно нет. Это уникальный комплекс, в котором у нас есть бассейн, в котором есть тренажерные залы, есть специальные залы для аэробики, для хореографии, медицинский блок. Это настолько функциональный комплекс, который «напичкан» современными правильными направлениями в спорте, оно и не может быть другим. Оно должно быть в ногу со временем. Спорт – это намного больше, чем просто иметь в художественной гимнастике площадку 13 на 13», – сказала Черкашина.

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Бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Любовь Черкашина рассказала о спортивных базах для тренировок.
 
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