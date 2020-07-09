Калюжный о словах Грабовского про Костицына: «Не ожидал таких заявлений. Как можно давать оценку человеку, который играл не хуже, чем ты?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный прокомментировал слова тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского в адрес экс-форварда клуба .

– Вам не показалось, что под влиянием Крэйга поменялся Грабовский?

– Не знаю, потому что мы с Мишей не настолько близки, чтобы я делал выводы об изменениях. Хотя, думаю, какие-то взгляды под влиянием Вудкрофта поменялись. Но насколько они отличаются от прежних, не могу сказать.

– Имею в виду недавнее заявление Грабовского: «Теперь я понимаю, почему Костицын не преуспел в НХЛ». Что думаете об этом?

– Честно говоря, был очень удивлен, когда прочитал это. Думал, что это некая перестановка слов или фраза вырвана из контекста. Просто не ожидал таких заявлений. Как можно давать оценку человеку, который играл не хуже, чем ты? Говорить с такой позиции, что ты якобы в этом начал хорошо разбираться…

Расскажу вам одну историю, чтобы вы понимали, почему я на эту ситуацию так смотрю. Однажды в «Динамо» пришел один человек, никак не связанный до этого с хоккеем, работал, и через пару месяцев в личной беседе сказал, что разобрался в системе клуба, как надо строить его работу, из чего он состоит, как сделать его сильным. Я тогда подумал, что этот человек либо суперталантливый и реально во всем разобрался, либо он абсолютно глуп.

Для сравнения, я пару раз в год встречаю [тренера] Владимира Владимировича Юрзинова, начинаю с ним разговаривать, и он говорит: «Леша, насколько все в хоккее тонко, насколько быстро все меняется и нужно быть в курсе, чтобы следить за всеми тенденциями, изменениями. Хоккей – это настолько пластичная среда, в которой нужно уметь разбираться». И это говорит Юрзинов, который всю жизнь в хоккее. Он заявляет, что даже ему сложно во всем быстро разобраться. А в «Динамо» что? Пришел человек и уже через пару месяцев говорит, что он разобрался. Как это может быть, объясните мне?

Поэтому и слова Грабовского об Андрюхе Костицыне, мол, он понимает, почему хоккеист не преуспел в … Не каждый человек, который был рядом с Андреем годами, скажет, где и какая была допущена ошибка, где игрок поступил правильно, а где неправильно. Да Андрей сам со стопроцентной уверенностью не скажет, почему и что у него не получилось за океаном. Поэтому я реально был удивлен, что Грабовский такое заявил. Да и что значит «не преуспел»? Он играл на очень серьезном уровне. Да, мог сыграть лучше, но так можно сказать о любом хоккеисте, – сказал Калюжный.

Калюжный – о странном уходе из «Юности», мощи Захарова, нечестности Вудкрофта, письме Баскова и о том, что не так с «Динамо»

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