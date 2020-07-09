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Шинкевич вернулся в минское «Динамо»
09.07.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с минским «Динамо». Срок действия соглашения рассчитан на один сезон.
Шинкевич на протяжении шести сезонов выступал за «Динамо». Помимо «зубров», защитник также играл за подольский «Витязь». В общей сложности Илья провёл 326 матчей в КХЛ, в которых набрал 38 (11+27) очков.
Кроме того, хоккеист выступал за сборную Беларуси на четырех чемпионатах мира. Могло быть и больше, но в 2019 году защитник пропустил ЧМ из-за травмы. В декабре 2019-го Шинкевич был признан лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште, где сборная Беларуси заняла первое место, отмечает официальный сайт «зубров».
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Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с минским «Динамо».
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