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Шинкевич вернулся в минское «Динамо»

09.07.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с минским «Динамо». Срок действия соглашения рассчитан на один сезон.

Шинкевич на протяжении шести сезонов выступал за «Динамо». Помимо «зубров», защитник также играл за подольский «Витязь». В общей сложности Илья провёл 326 матчей в КХЛ, в которых набрал 38 (11+27) очков.

Кроме того, хоккеист выступал за сборную Беларуси на четырех чемпионатах мира. Могло быть и больше, но в 2019 году защитник пропустил ЧМ из-за травмы. В декабре 2019-го Шинкевич был признан лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште, где сборная Беларуси заняла первое место, отмечает официальный сайт «зубров».

 
 
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Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с минским «Динамо».
 
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