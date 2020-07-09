Илья Шинкевич: «При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал свое возвращение в клуб.

- С возвращением в «Динамо»! Как ощущения?

– Рад, что вернулся. Поступило предложение от «Динамо». На тот момент у меня было несколько вариантов. Вот за неделю до старта предсезонки договорились. При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья.

- В составе «Динамо» ты был в самые успешные сезоны, когда был рекорд по набранным очкам, выходы в плей-офф. Хорошие воспоминания?

– Это точно, воспоминания отличные. Мы тогда набрали исторический максимум очков в «регулярке» в сезоне-2016/17. Да и в личном плане тот год мне удался. Конечно, еще вспоминаются болельщики минского «Динамо». Тогда была невероятная поддержка, атмосфера на трибунах — такого нет нигде в КХЛ. По этому очень скучал. С нетерпением жду первые матчи!

- С Крэйгом Вудкрофтом уже пообщались?

– Сегодня увиделись, перебросились парой слов. Мы с ним работали как раз в том успешном сезоне. Виделись с ним, когда играл за «Витязь». С ним всегда приятно общались.

- С момента твоего предыдущего выступления за «Динамо» состав значительно обновился, но есть и знакомые лица.

– Да, много новых игроков, с кем-то знаком заочно, с некоторыми еще предстоит познакомиться. Со Славой Грецким играли на Матче звезд КХЛ, с ним тогда хорошо пообщались. Выиграли серебро, чуть-чуть не хватило до золота. С Артемом Демковым играл на юношеском чемпионате мира, пересекался с ним в экстралиге.

- Когда проводил первые сезоны в «Динамо», ты был молодым и перспективным. Сейчас надо становиться лидером, дядькой на площадке?

– Согласен, прошло много времени, теперь надо быть лидером и в раздевалке, и на площадке. Думаю, про это еще будем обстоятельно говорить с тренерским штабом.

- Про цели на сезон говорили? Крэйг в недавнем интервью говорил и про плей-офф.

Эта цель никогда не менялась. Когда команда соберется в полном составе, мы все это проговорим.

- Как ты изменился за два сезона в «Витязе»?

– Не скажу, что изменился как-то глобально. Всегда старался придерживаться своего стиля игры, качественно отрабатывать в обороне, периодически подключаться в атаку. Думаю, свой уровень как минимум сохранил.

- Впереди домашний чемпионат мира. Держишь это в уме?

– Конечно, хотелось бы попасть в состав сборной, сыграть на домашнем чемпионате мира. Для этого надо проявить себя в «Динамо». Разумеется, результаты команды важнее, чем личные показатели.

- Болельщики помнят кулачные поединки с твоим участием, например, как ты нокаутировал Картера Эштона. Если понадобиться, готов проявить себя и в таком качестве?

– Если против одноклубника сыграют грубо или будет какое-то некорректное поведение, то вступлюсь за своих, не дам в обиду. Но я никогда не начинал драку первым, — сказал Шинкевич.