ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Илья Шинкевич: «При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья»

09.07.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал свое возвращение в клуб.

- С возвращением в «Динамо»! Как ощущения?

– Рад, что вернулся. Поступило предложение от «Динамо». На тот момент у меня было несколько вариантов. Вот за неделю до старта предсезонки договорились. При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья.

- В составе «Динамо» ты был в самые успешные сезоны, когда был рекорд по набранным очкам, выходы в плей-офф. Хорошие воспоминания?

– Это точно, воспоминания отличные. Мы тогда набрали исторический максимум очков в «регулярке» в сезоне-2016/17. Да и в личном плане тот год мне удался. Конечно, еще вспоминаются болельщики минского «Динамо». Тогда была невероятная поддержка, атмосфера на трибунах — такого нет нигде в КХЛ. По этому очень скучал. С нетерпением жду первые матчи!

- С Крэйгом Вудкрофтом уже пообщались?

– Сегодня увиделись, перебросились парой слов. Мы с ним работали как раз в том успешном сезоне. Виделись с ним, когда играл за «Витязь». С ним всегда приятно общались.

- С момента твоего предыдущего выступления за «Динамо» состав значительно обновился, но есть и знакомые лица.

– Да, много новых игроков, с кем-то знаком заочно, с некоторыми еще предстоит познакомиться. Со Славой Грецким играли на Матче звезд КХЛ, с ним тогда хорошо пообщались. Выиграли серебро, чуть-чуть не хватило до золота. С Артемом Демковым играл на юношеском чемпионате мира, пересекался с ним в экстралиге.

- Когда проводил первые сезоны в «Динамо», ты был молодым и перспективным. Сейчас надо становиться лидером, дядькой на площадке?

– Согласен, прошло много времени, теперь надо быть лидером и в раздевалке, и на площадке. Думаю, про это еще будем обстоятельно говорить с тренерским штабом.

- Про цели на сезон говорили? Крэйг в недавнем интервью говорил и про плей-офф.

Эта цель никогда не менялась. Когда команда соберется в полном составе, мы все это проговорим.

- Как ты изменился за два сезона в «Витязе»?

– Не скажу, что изменился как-то глобально. Всегда старался придерживаться своего стиля игры, качественно отрабатывать в обороне, периодически подключаться в атаку. Думаю, свой уровень как минимум сохранил.

- Впереди домашний чемпионат мира. Держишь это в уме?

– Конечно, хотелось бы попасть в состав сборной, сыграть на домашнем чемпионате мира. Для этого надо проявить себя в «Динамо». Разумеется, результаты команды важнее, чем личные показатели.

- Болельщики помнят кулачные поединки с твоим участием, например, как ты нокаутировал Картера Эштона. Если понадобиться, готов проявить себя и в таком качестве?

– Если против одноклубника сыграют грубо или будет какое-то некорректное поведение, то вступлюсь за своих, не дам в обиду. Но я никогда не начинал драку первым, — сказал Шинкевич.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал свое возвращение в клуб.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шинкевич вернулся в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика