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Калюжный о намерении «Динамо» попасть в плей-офф: «Цели хорошие, правильные, но они, честно говоря, вызывают только улыбку»

09.07.2020 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный признался, что ему больно наблюдать за тем, что происходит в минском «Динамо».

– Может, Вудкрофту стоило уйти самому, чтобы сохранить лицо?

– Не знаю, насколько хорошо на английском можно передать русские понятия честь и совесть. Знаю, что некоторые тренеры высказывались в том ключе, что по-правильному Вудкрофту нужно было уйти.

– Это не первый заход канадца в «Динамо». Но почему тогда в сезоне-2016/17 ему удалось вывести команду в плей-офф, а сейчас ничего не получается?

– На мой взгляд, это получилось из-за того, что до него была построена хорошая команда, то есть Вудкрофт пришел на добротную основу, которую создал Покович.

– Иван Дроздов, который недавно подписал контракт с «Динамо», в интервью «Трибуне» выражал уверенность, что в новом сезоне «зубры» обязательно выйдут в плей-офф.

– Он молодой игрок, ему нужно быть в составе :). Дроздов просто не имеет права в таком случае говорить, что у команды что-то не получится. Цели хорошие, правильные, но они, честно говоря, вызывают только улыбку.

Расскажу одну историю. В клубе, в котором я выступал, не буду только уточнять в каком, в раздевалке было собрание игроков. И тренер попросил хоккеистов написать на доске лозунги. Каждый игрок вставал и писал: «Друг за друга», «Мы одна команда» и другое. Доходит очередь до одного опытного игрока, который прошел и КХЛ, и НХЛ. Он отвечает: «В принципе, все написано. Мне нечего добавить, все самое важное уже на доске». Тренеру это не понравилось, он спросил игрока, что тот думает о написанном. На что хоккеист отвечает: «Думаю, что звучит это все хорошо. Посмотрим, как мы все это будем делать». Лозунги погоды не делают. Они звучат красиво и правильно, они нужны, особенно в словах молодого игрока, но посмотрим, как все обернется. Мне кажется, за последние пару лет этих лозунгов было столько, что сейчас они уже просто не вставляют.

– Вам больно смотреть на то, что происходит в «Динамо»?

– Да. И дело не столько в поражениях, а в том, как они происходят. Вот на это очень больно смотреть. Если бы команда кусалась, цеплялась, если было бы видно, что люди все оставили на льду, можно было бы найти какие-то оправдания. Но я не вижу всего этого. И, на мой взгляд, потенциал прошлогодней команды не был реализован. В принципе, прошлогодний состав не такой ужасный, чтобы находиться на дне таблицы. Просто, повторюсь: когда у тебя нет игроков с высоким уровнем мастерства, нужно создать сплоченный коллектив. Чтобы в нем находились люди, которые понимают, что только все вместе могут выплыть из сложившейся ситуации, – сказал Калюжный.

Калюжный – о странном уходе из «Юности», мощи Захарова, нечестности Вудкрофта, письме Баскова и о том, что не так с «Динамо»

 
 
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Экс-нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный признался, что ему больно наблюдать за тем, что происходит в минском «Динамо».
 
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