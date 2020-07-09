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Виталий Казанцев: «Бразевич попытался объяснить, что «Смолевичам» возвращаться в высшую лигу не стоит. У него вообще была система развития клуба на пять лет»
09.07.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер «Смолевичей» Виталий Казанцев в интервью
– Не секрет, что Загорцев (глава райисполкома – прим.) уделял много внимания команде. И что это целеустремленный руководитель. После тех его слов вряд ли кто мог поверить, что все так закончится. Загорцев хотел быстро вернуться в высшую лигу. Это и сыграло со «Смолевичами» злую шутку.
- Отсюда подробнее, пожалуйста.
– С одной стороны, спасибо Михаилу Гавриловичу за все годы, которые он опекал клуб. Он финансово поддерживал нас и пытался развивать футбол в районе. Немногие чиновники в стране любят спорт так же, как и он. С другой стороны, при его участии и началось то, что привело к нынешней плачевной ситуации. Ближе к прошлой осени в руководстве клуба появились новые лица. Непрофессионалы, нефутбольные люди. Мне кажется, Загорцев не смог привлечь грамотных и компетентных помощников, которые развивали бы клуб. С этого в «Смолевичах» и начались проблемы.
- Насколько известно, долги стали появляться еще в прошлом году в первой лиге?
– Тогда не платили два месяца, но все относились к этому спокойно. Мы как раз были между кругами на сборах в Бресте.
- А что вообще пошло не так с приходом в «Смолевичи» тех самых новых людей?
– Они уделяли много времени мелким вопросам, вместо того чтобы заниматься финансами. А еще Михаил Гаврилович не сопоставил желания и возможности.
- Мне тоже показалось, что к возвращению в элиту вы оказались не готовы — ни по составу, ни по финансам.
– Как уже сейчас всем понятно, для выступления здесь у нас не было ресурса. Когда осенью стало ясно, что путевка в высшую лигу никуда не денется, состоялась встреча руководства клуба и тренерского штаба. На ней Бразевич доходчиво попытался объяснить, что сейчас не стоит возвращаться. Если были проблемы с финансированием в первой лиге, что же нас ждет здесь? Он предложил остаться. Спокойно готовиться к выходу в высшую лигу. И сделать это, когда будет и стабильное финансирование, и молодая сыгранная команда по примеру «Энергетика». У него вообще была система развития клуба на пять лет.
- Реакция на предложение главного тренера?
– Тот самый новый человек в руководстве клуба сказал, что в высшей лиге нам станет легче находить деньги. Но, как мы видим, легче не стало. А Загорцев, как мы помним, очень хотел быстро вернуться. Закончилось собрание тем, что предложение Бразевича не приняли, – рассказал Казанцев.
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Виталий Казанцев: «Бразевич попытался объяснить, что «Смолевичам» возвращаться в высшую лигу не стоит. У него вообще была система развития клуба на пять лет»
Тренер «Смолевичей» Виталий Казанцев в интервью «Прессболу» рассказал о причинах тяжелой финансовой ситуации в клубе.
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