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На сайте Миноблисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове. Ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной
10.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На сайте Минского облисполкома
Среди вариантов: ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк, спортивная площадка с зонами для воркаута и спортивных игр, ничего не нужно строить, лучше направьте эти деньги на что-то другое.
На данный момент в опросе лидирует парк с благоустроенной набережной (41,6 %). Ледовый дворец – на втором месте (37,9 %).
Как сообщает телеграм-канал NEXTA, по школьным чатам был разослан призыв голосовать за ледовый дворец.
На данный момент в Беларуси функционирует
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На сайте Миноблисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове. Ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной
На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.
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