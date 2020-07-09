На сайте Миноблисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове. Ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной

Источник материала: Tribuna.com

На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.

Среди вариантов: ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк, спортивная площадка с зонами для воркаута и спортивных игр, ничего не нужно строить, лучше направьте эти деньги на что-то другое.

На данный момент в опросе лидирует парк с благоустроенной набережной (41,6 %). Ледовый дворец – на втором месте (37,9 %).

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, по школьным чатам был разослан призыв голосовать за ледовый дворец.

На данный момент в Беларуси функционирует 31 ледовая арена .