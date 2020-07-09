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Минское «Динамо» ищет тренера с опытом работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ. Зарплата – от 10 тыс рублей

09.07.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На сайте государственной службы занятости появилась вакансия тренера минского «Динамо».

От соискателя требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от десяти тысяч рублей.

На данный момент в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.

Минское «Динамо» ищет тренера с опытом работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ. Зарплата – от 10 тыс рублей

 
 
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На сайте государственной службы занятости появилась вакансия тренера минского «Динамо».
 
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