Минское «Динамо» ищет тренера с опытом работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ. Зарплата – от 10 тыс рублей

Источник материала: Tribuna.com

На сайте государственной службы занятости появилась вакансия тренера минского «Динамо».

От соискателя требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от десяти тысяч рублей.

На данный момент в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.



