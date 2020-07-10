|
Игорь Ковалевич: «На 80% эта команда играла бы за «Неман», даже если бы в Гродно им не платили до конца сезона»
10.07.2020 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– В «Немане» есть та молодежь, которая может вырасти?
– Есть хорошие ребята. В молодежной сборной играют: Рома Вегеря, Влад Яцкевич. Пригласили Романа Пасевича из «Лиды».
Все-таки скажу, что поколения меняются. Мне хотелось бы, чтобы они были больше патриотами. Много влияния на них оказывают агенты.
Скажу, что на 80% эта команда играла бы за «Неман», даже если бы в Гродно им не платили до конца сезона. Я в этом уверен, – сказал Ковалевич в программе
Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Ковалевич: «На 80% эта команда играла бы за «Неман», даже если бы в Гродно им не платили до конца сезона»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич оценил молодых игроков команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)