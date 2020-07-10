Игорь Ковалевич: «На 80% эта команда играла бы за «Неман», даже если бы в Гродно им не платили до конца сезона»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер оценил молодых игроков команды.

– В «Немане» есть та молодежь, которая может вырасти?

– Есть хорошие ребята. В молодежной сборной играют: Рома Вегеря, Влад Яцкевич. Пригласили Романа Пасевича из «Лиды».

Все-таки скажу, что поколения меняются. Мне хотелось бы, чтобы они были больше патриотами. Много влияния на них оказывают агенты.

Скажу, что на 80% эта команда играла бы за «Неман», даже если бы в Гродно им не платили до конца сезона. Я в этом уверен, – сказал Ковалевич в программе «Между прочим».

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