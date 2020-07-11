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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Бернли», «Ман Сити» в гостях у «Брайтона»

11.07.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Челси» проведет гостевой матч с «Шеффилдом», «Манчестер Сити» – с «Брайтоном». 

Завтра сойдутся «Тоттенхэм» и «Арсенал», а завершится тур в понедельник матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». 

Чемпионат Англии

35-й тур

Норвич – Вест Хэм
Дата проведения
11 июля, 14.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Ньюкасл
Дата проведения
11 июля, 14.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Бернли
Дата проведения
11 июля, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Челси
Дата проведения
11 июля, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Манчестер Сити
Дата проведения
11 июля, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Эвертон
Дата проведения
12 июля, 14.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Кристал Пэлас
Дата проведения
12 июля, 16.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Арсенал
Дата проведения
12 июля, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Лестер
Дата проведения
12 июля, 21.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Дата проведения
13 июля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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В 35-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Челси» проведет гостевой матч с «Шеффилдом», «Манчестер Сити» – с «Брайтоном».
 
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