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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Бернли», «Ман Сити» в гостях у «Брайтона»
11.07.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 35-м туре АПЛ
Завтра сойдутся
35-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 35-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», «Челси» проведет гостевой матч с «Шеффилдом», «Манчестер Сити» – с «Брайтоном».
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