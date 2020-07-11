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Поединки 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу проведут сегодня лидеры турнира
11.07.2020 11:28 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБАТЭ на своем поле сыграет с мозырьской "Славией", а солигорский "Шахтер" примет "Городею". Откроет же футбольный день поединок между аутсайдером чемпионата "Белшиной" и командой "Торпедо-БелАЗ". Все встречи в прямом эфире покажет
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БАТЭ на своем поле сыграет с мозырьской "Славией", а солигорский "Шахтер" примет "Городею". Откроет же футбольный день поединок между аутсайдером чемпионата...
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