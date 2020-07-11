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Плей-офф в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве
11.07.2020 21:44 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Минск" против барановичского "Текстильщика", "Виктория" сыграет с "Ритмом". В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве стали известны пары полуфиналистов. В заключительном туре регулярного чемпионата столичная команда нанесла два поражения смолевичской "Виктории" - 6:2 и 3:1. А хоккеистки из Барановичей оба раза были сильнее СДЮШОР Минска - 3:0, 5:1.
Первые полуфинальные поединки пройдут 15 июля.
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"Минск" против барановичского "Текстильщика", "Виктория" сыграет с "Ритмом". В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве стали известны пары полуфиналистов. В...
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