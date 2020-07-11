|
БАТЭ не может победить четыре домашних подряд. Такое случается лишь второй раз в истории
12.07.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Это случилось второй раз в истории. Первый прецедент такой неудачной серии БАТЭ датируется 2012 годом. Тогда «желто-синие» с 15 июня по 17 августа уступили брестскому «Динамо» (0:1), минскому
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ сегодня сыграл вничью со «Славией» (1:1) и потерял очки в четвертом матче подряд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)