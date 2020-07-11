БАТЭ не может победить четыре домашних подряд. Такое случается лишь второй раз в истории

Источник материала: Tribuna.com

сегодня сыграл вничью со «Славией» (1:1) и потерял очки в четвертом матче подряд.

Это случилось второй раз в истории. Первый прецедент такой неудачной серии БАТЭ датируется 2012 годом. Тогда «желто-синие» с 15 июня по 17 августа уступили брестскому «Динамо» (0:1), минскому (1:3), сыграли вничью с (0:0) и (0:0), передает «Прессбол».