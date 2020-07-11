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БАТЭ не может победить четыре домашних подряд. Такое случается лишь второй раз в истории

12.07.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ сегодня сыграл вничью со «Славией» (1:1) и потерял очки в четвертом матче подряд.

Это случилось второй раз в истории. Первый прецедент такой неудачной серии БАТЭ датируется 2012 годом. Тогда «желто-синие» с 15 июня по 17 августа уступили брестскому «Динамо» (0:1), минскому «Динамо» (1:3), сыграли вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и «Гомелем» (0:0), передает «Прессбол».

 
Теги: Гомель
 
 
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БАТЭ сегодня сыграл вничью со «Славией» (1:1) и потерял очки в четвертом матче подряд.
 
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