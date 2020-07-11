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Кирилл Альшевский: «У БАТЭ нет приобретений? У нас хороший состав. Поймите, для трансферов нужны деньги»

12.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал, почему клуб никого не подписывает, сообщает «Прессбол».

- Мукам ярко вышел. Сделал ли он заявку на большее игровое время?

– Думаю, да. Он набрал те кондиции, которые позволяют ему играть ярко и часто эффективно. У нас впереди подготовка к следующему матчу. Вполне возможно, он сможет сыграть больше. Но мы еще будем делать анализ и выводы по сегодняшней игре.

- Насколько психологически влияет на игроков такой отрезок сезона?

– Время покажет. В раздевалке никто ни с кем не дерется. Все расстроены. Все стараются. Это видно. Что-то не получается, что-то получается. Состояние клуба и команды и реакция на то, что происходит — это победы, поражения. Время покажет, из чего мы сделаны и как готовы выбираться. Ребята настроены ни в коем случае не сдаваться. Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию.

- У БАТЭ нет приобретений в трансферное окно. Не считаете нужным?

– У нас хороший состав. Все, кто есть, способны решать задачи. Впереди есть еще одно трансферное окно. Вы поймите: для того, чтобы делать трансферы, нужны средства. К этому нужно подходить аккуратно. К нам никто не придет со стороны и не даст деньги, не скажет: «Вот берите, покупайте любого футболиста, платите большую зарплату». Мы живем по средствам. У нас есть игроки, способные давать результат.

- Если бы вам предложили — зрелищная игра, но отсутствие результата или посредственная, «сухая» игра, но три очка в копилке. Что выбрали бы?

– По дистанции важна игра. Без хорошей игры результата не будет. А сегодня, чисто эпизодически, предпочел бы три очка.

- Вы всегда тепло общаетесь с тренерским штабом «Славии». Результат не вносит разлад в отношения?

– Тренерам «Славии», с учетом того, что сыграли в их пользу, у меня к ним вопросы должны быть, а не наоборот.

- Команда много навешивает в штрафную. Почему не удается никому замкнуть? Ведет ли клуб поиск высокорослого нападающего?

– Мы не строим так игру. Просто, когда соперник всем составом находится в своей штрафной, не всегда есть возможность протолкнуть комбинационный футбол. Остаются дальние удары и фланговые передачи. Тот процент выигранных единоборств, который у нас есть, высок. Часто выше, чем процент выигранных единоборств у защитников соперников. Вопрос в том, что нам не хватает реализации и везения. Тот момент, который был у Скавыша, там даже не нужно было прыгать. Всего лишь попасть в рамку — 7,5 на 2,5 метра, – сказал Альшевский.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал, почему клуб никого не подписывает, сообщает «Прессбол».
 
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