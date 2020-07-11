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В домашнем матче со «Славией» игроки БАТЭ заработали 15 часов в поддержку благотворительной инициативы «100 гадзiн з А1»
12.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
11 июля в рамках Чемпионата Беларуси по футболу на стадионе
В зачет акции было добавлено личное игровое время каждого футболиста клуба БАТЭ в ходе самого матча и тренировки накануне встречи. Таким образом, копилка раздела «Бег» пополнилась сразу 28 часами и 45 минутами.
Поддержка «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» со стороны игроков БАТЭ выразилась также в том, что на предматчевое построение они вышли в футболках с символикой акции. Тем самым они напомнили всем своим болельщикам и белорусским фанатам футбола о том, что каждый из них тоже может присоединиться к инициативе. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте 100.А1.by и сообщать о своих индивидуальных спортивных результатах в беге, плавании, ходьбе или езде на велосипеде, чтобы достичь личной цели в 100 часов и помочь Республиканскому клиническому центру паллиативной медицинской помощи детям получить 50 тыс. рублей от компании А1.
Организованная компанией А1 совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь акция «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» стартовала в Международный олимпийский день – 23 июня. За это время к ней присоединились 902 человека, которым удалось набрать уже 8 709 часов 30 минут. В личном зачете среди участников лидируют Владимир Губич, Екатерина Стракович и Сергей Сводникайло.
По завершению инициативы будут подведены итоги: в общем зачете и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель – кубок. Принять участие в акции и узнать все подробности можно
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В домашнем матче со «Славией» игроки БАТЭ заработали 15 часов в поддержку благотворительной инициативы «100 гадзiн з А1»
11 июля в рамках Чемпионата Беларуси по футболу на стадионе «Борисов-Арена» состоялась встреча клубов БАТЭ (Борисов) и «Славия» (Мозырь).
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