Белорусский полузащитник Медведь о легионерах «Слуцка»: «Ты же понимаешь, какие это легионеры и сколько им на самом деле лет? Мне кажется, в команде все об этом знают»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник «Чайки» из ФНЛ Владимир Медведь рассказал о частой смене клубов, а также отметил, что в Беларуси не доверяют 17-летним футболистам.

— Понимаю, что ты еще не можешь нормально оценить уровень ФНЛ, но все-таки давно тренируешься с командой. Как думаешь, есть разница между белорусской вышкой и первым дивизионом России?

— Ох, если честно, не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Думаю, «Чайка» вписалась бы в высшую лигу Беларуси и точно не затерялась бы. Надеюсь, получилось ответить так, чтобы никого не задеть. Все примерно одинаково, на самом деле. Очень похожий футбол. Разве что в плане инфраструктуры ФНЛ, возможно, немножко впереди.

— Следил за чемпионатом Беларуси во время карантина?

— Смотрел матчи, когда показывали по телевизору. У меня много друзей, знакомых играет в Беларуси, поэтому интересно понаблюдать.

— А если бы не друзья и знакомые — смотрел бы?

— Сложный вопрос. Возможно, если бы это был какой-то другой чемпионат, и я не был лично знаком со многими, то не факт. Хотя во время карантина смотреть было нечего. В общем, затрудняюсь ответить.

— Был удивлен лидерству твоей бывшей команды – «Слуцка»?

— Не скажу, что это было удивление. Не лучшим образом начали чемпионат фавориты, оступались, теряли очки. По поводу «Слуцка» – там же каждый сезон обновляется команда. Можно посмотреть на состав и увидеть, что чуть ли не на 60 процентов коллектив изменился. С прошлого сезона остался костяк – буквально пять-шесть игроков – а так много новичков. Поэтому повторюсь: не было удивления.

— Павлов всегда говорит, что не готов делать ставку на молодых, так как нужен результат. Однако в этом сезоне в «Слуцке» играет много легионеров, которым едва за 20 лет…

— Ты же понимаешь, какие это легионеры и сколько им на самом деле лет? Мне кажется, в команде все об этом знают, и особо не пытаются скрывать, спокойно относятся. Ну старше – и что? Тем более агент у них правильный. Какой смысл ему привозить легионера, чтобы тот сидел на скамейке? Он ведь тоже преследует определенные задачи.

- К 20 годам у тебя за плечами семь профессиональных команд. Если вернуться, например, в 2016 год, изменил бы что-то? Может, в Россию уехал бы раньше?

— Не уверен, что в таком раннем возрасте получилось бы попасть в Россию. Все идет своим чередом. Понятно, в Беларуси практически нет тренеров, которые готовы доверять 17-летним пацанам. Поэтому тяжело застолбить за собой место – приходил, уходил, менял команды. Вообще, в Беларуси такая практика вполне нормальная. Возьми любого футболиста: за редким исключением он поиграл как минимум в пяти-шести клубах вышки, а найдутся наверняка и те, кто побывал чуть ли не во всех командах сильнейшего дивизиона. Поэтому я бы не стал что-то менять в своей карьере. В каждом клубе приобрел определенный опыт, закалку, новые навыки. Не думаю, что это мой минус или недостаток [что часто менял команды]. Наоборот, тот же момент с адаптацией. Везде это закаляет и заставляет работать больше, – сказал Медведь.